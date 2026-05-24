نفطال تُحذر من منصة رقمية احتيالية تدعي بيع العجلات

أعلنت شركة نفطال، عن رصد منصة رقمية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي بيع أو حجز العجلات المطاطية باسم نفطال مع طلب تحويلات مالية أو معلومات شخصية.

وأكدت نفطال، عبر بيان لها، أن المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة من طرف الشركة هي: e-mahata.naftal.dz

وذكرت الشركة أن عملية الدفع لا تتم مسبقًا عبر أي حسابات أو تحويلات مالية. وإنما تتم حصريا بواسطة البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية عند استدعاء الزبون لاستلام العجلات المطاطية على مستوى مراكز نفطال المعنية.

ودعت نفطال المواطنين إلى عدم التعامل مع أي روابط أو صفحات مجهولة المصدر. والتأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية للشركة فقط.

والتبليغ عن أي صفحة أو منصة مشبوهة تنتحل اسم نفطال عبر بريد الصفحة الرسمية للشركة أو بالاتصال على الرقم 3305 الخاص بمركز الاتصالات.

كما تحتفظ نفطال بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تستغل اسم وعلامة نفطال لأغراض احتيالية.

