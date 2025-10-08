نفطال تُحذّر المواطنين!

أعلنت مؤسسة نفطال، المواطنين بأنها رصدت وجود صفحات مزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي تستعمل بشكل غير قانوني اسم وشعار الشركة. وتقوم بخداع المواطنين من خلال عروض وهمية لبيع قارورات غاز البوتان مقابل تحويلات مالية.

وأوضحت نفطال، في بيان لها، أن هذه الصفحات لا تمد بأي صلة بالمؤسسة. وتؤكد أن وسائل الدفع المعتمدة من طرف الشركة تتم حصريًا على مستوى نقاط البيع الرسمية التابعة لها عن طريق البطاقة الذهبية أو البنكية. وأنها لا تعتمد أي شكل من أشكال الدفع عبر التحويلات البنكية لاقتناء منتجاتها.

كما حذّرت نفطال المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات أو مع أي حساب غير رسمي يحمل اسم الشركة. فإنها تدعو كل من تعرض لمحاولة احتيال إلى تقديم شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة. أو إلى التواصل مع المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأكدت شركة نفطال، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء استخدام اسمها أو شعارها، حرصًا منها على حماية زبائنها وصون سمعتها.

