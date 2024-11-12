نفطال تُفند إعلانات التوظيف المنسوبة إليها

فندت نفطال بشكل قاطع، صحة إعلانات التوظيف المنسوبة إليها التي انتشرت الأيام الأخيرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها، أنه تم نشر هذه الإعلانات عبر صفحات مموّلة مجهولة المصدر تنتحل صفة نفطال. بهدف استدراج طالبي العمل إلى تقديم بياناتهم الشخصية واستغلالها لأغراض إجرامية.

كما أكدت نفطال أنّ هذه الإعلانات الكاذبة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن تمّ رصد حالات مشابهة في فترات سابقة.

ودعت نفطال مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر. وتجنب التفاعل مع هذه الإعلانات الكاذبة، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا.

كما تحتفظ نفطال بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللاّزمة ضد كل من يسيء استخدام إسمها أو شعارها دون إذن أو ترخيص رسمي.

وتذكر نفطال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ جميع عروض التوظيف الخاصة بها تُنشر عبر القنوات الرسمية. وعلى رأسها المنصّة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتّشغيل.