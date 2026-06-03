نفطال تُكذّب.. وتوضّح 

أصدرت مديرية الاتصال والعلاقات العامة لمؤسسة “نفطال”، بيانا توضيحيا حول غياب الراية الوطنية عن الساريات المثبتة بمدخل أحد مواقعها بوهران.

وأوضحت “نفطال” أنه بعض الصفحات الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية تداولت خلال الأيام الأخيرة معلومات مغلوطة ومسيئة.

وتتعلق هذه المعلومات بموضوع غياب الراية الوطنية عن الساريات المثبتة بمدخل أحد مواقع شركة نفطال بولاية وهران.

وعملاً بحق الرد المخوّل لها قانوناً، وحرصاً منها على تنوير الرأي العام، فإن مؤسسة “نفطال” تفنّد ما ورد في محتوى هاته الصفحات.

وأكدت “نفطال” أن رفع العلم الوطني واستعمال رموزه، بما في ذلك السارية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-365/ 27 سبتمبر 1997 المتعلق بشروط استعمال العلم الوطني والنصوص التطبيقية ذات الصلة، والتي تضبط بدقة القواعد والبروتوكولات المعمول بها، ولا تترك مجالاً للاجتهادات الشخصية.

كما تؤكد “نفطال ” أن تثبيت العلم الوطني على واجهة الشركة أو فوق مدخلها الرئيسي يعد إجراءً قانونياً معتمداً تلجأ إليه المؤسسات والشركات في الحالات التي لا تتوفر فيها ساحة مخصصة لرفع العلم.

وأضاف بيان “نفطال” أن الراية الوطنية تحظى بمكانة خاصة داخل المؤسسة، إذ تتواجد بشكل دائم عبر مختلف مقراتها ومنشآتها ووحداتها المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، وذلك في إطار الاحترام التام للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وفقاً لما يكفله القانون.