نفطال تُوقع عقدا لتزويد السوق بـ500 ألف إطار خاصة بالمركبات الثقيلة

تم صبيحة اليوم بمقر المديرية العامة لنفطال، الإمضاء على عقد تجاري مع الشركة الإيطالية بروميتيون لتزويد السوق الوطنية بخمسة مائة ألف عجلة مطاطية من علامات “بيريلي Perelli” خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات).

وحسب بيان لنفطال، يُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال.

ويأتي هذا، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف الى تزويد السوق الوطنية وضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة.

وأكّد الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة باطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ضاهرة المضاربة.

كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة. بتكليفها بمهمة تأمين وتوفير الاطارات للمواطن الجزائري. دعماً للاقتصاد الوطني وتلبيتاً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.

ومن جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون، يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال. التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة.

مضيفا أنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.

وأكدت نفطال من خلال هذا الاتفاق حرصها على تعزيز تموين السوق الوطنية وتوفير منتجات مطابقة للمعايير الدولية. بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة وتنويع العروض لصالح زبائنها عبر كامل التراب الوطني.