نفطال: جميع المواد البترولية ستكون متوفرة خلال عطلة رأس السنة

أعلنت شركة نفطال، اليوم الاربعاء، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة عبر كامل محطاتها وذلك بمناسبة تزامن عطلة رأس السنة الميلادية 2026 مع عطلة نهاية الأسبوع والتي ستبقى مفتوحة، على غرار باقي أيام السنة، 24/24 ساعة عبر كامل التراب الوطني.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه ” وتحسبا للطلب المتزايد على غاز البوتان خلال هذه الفترة الشتوية. اتخذت نفطال جملة من الإجراءات والتدابير المسبقة، بهدف ضمان وفرة هذا المنتوج الحيوي بصفة منتظمة وبكميات كافية عبر كامل شبكتها التجارية”.

من جهة أخرى تقدمت نفطال مناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة بأخلص التهاني وأصدق التمنيات. إلى كافة الشعب الجزائري، مجددة التزامها بتقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطنين في كل الظروف.

