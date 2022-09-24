نفطال.. “جي.بي.أس” سمح بتقليص حوادث الطرقات

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية “نفطال” مراد منور، أن الأخيرة منخرطة “تماما” في السياسة الوطنية لمكافحة حوادث المرور.

كما ذكر بالتعليمات التي أعطاها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل اتخاذ تدابير استعجالية وصارمة لمكافحة حوادث المرور. مشيرا إلى أن تعمل من خلال تدابير توعوية وتنظيمية للقضاء على هذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها.

وأوضح نفس المسؤول، أن نقل المنتجات البترولية عبر الطرقات يمثل 70 بالمائة من نشاط هذه الشركة الوطنية. ما يفرض –كما أضاف- أهمية العمل بكل الوسائل الممكنة لتأمين هذه المهمة خدمة للصالح العام.

في حين، ذكر منور أن نقل المنتجات البترولية عبر الطرقات يشكل حلقة “إستراتيجية” بالنسبة لنفطال. مبرزا في هذا السياق، أهمية تأمين هذه المهمة العمومية من خلال عمليات توعية تستهدف سائقي مركبات نقل المنتجات البترولية. (سائق الشركة ومقدمو الخدمات وخواص).

وأفاد المسؤول الأول في نفطال، أن أزيد من 6 آلاف شحنة لنقل المنتجات البترولية تجوب يوميا حوالي 1 كلم. موضحا، أن التدابير التكنولوجية للمراقبة والوقاية قد تم إدخالها لمكافحة ظاهرة حوادث الطرقات.

وذكر، مسؤول النقل لدى “نفطال” كمال أمقران، أن إدراج أداة “جي.بي.أس” قد سمح للشركة بتقليص عدد الحوادث عبر الطرقات. لافتا إلى المجهودات الجارية لتعميم استعمال هذا النظام ليشمل مجموع أسطول نفطال.