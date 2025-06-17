نفطال.. حجم الاستهلاك الوطني بلغ 19.5 مليون طن في 2024

أكد بوقاسم حسان، المدير المركزي للتنفيذ والاستراتيجية وتوزيع المواد البترولية بمؤسسة “نفطال”. أن السوق الوطنية شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة ديناميكية متصاعدة في استهلاك مختلف أنواع المواد البترولية. حيث بلغ حجم الاستهلاك سنة 2024 نحو 19.05 مليون طن.

وقال بوقاسم خلال استضافته اليوم بالإذاعة الوطنية، إنّ الاستهلاك شمل مختلف المواد البترولية و مشتقاتها و منها المازوت، البنزين الخالي من الرصاص. غاز البترول المميع بشقيه (المنزلي ووقود السيارات). بالإضافة كذلك إلى الوقود الموجّه للطائرات والبواخر.

أوضح بوقاسم، أن المازوت يعد أكثر المواد طلبا نظرا لارتباطه الوثيق بالمشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادية الثقيلة، و في المقابل، سجل البنزين الخالي من الرصاص تراجعاً في الاستهلاك بسبب التوسع في استخدام غاز البترول المميع من قبل أصحاب المركبات.

وأضاف المتحدث، أن مؤسسة “نفطال” لا تزال تحتفظ بالمكانة الأولى، حيث تستحوذ على حصة الأسد من السوق الوطني في مجال التوزيع تقدر بـ 88 بالمائة مادة الوقود ، 8 بالمائة فيما يخص الغاز المميع. 60 بالمائة بالنسبة لمادة الزفت وحوالي 43 بالمائة فيما يخص الزيوت .

كشف ذات المسؤول، أن مؤسسة نفطال سطّرت مخططا استثماريا جديدا بقيمة تفوق 360 مليار دينار. رصدت فيه أكثر من 70% لمشاريع التخزين وتوسيع شبكة نقل المواد البترولية من مراكز الانتاج المنتشرة عبر ولايات الوطن. كما أن نفطال تدير شبكة أنابيب بطول 700 كلم للوقود و500 كلم للغاز المميع. وتستعد حالياً لاستلام أنبوب جديد سيربط مصفاة سكيكدة بمدينة العلمة قبل نهاية السنة. فيما أطلقت مشروعا جديدا لنقل غاز البترول المميع من أرزيو إلى العاصمة. وتستعد لإنجاز خط أنابيب بين حاسي مسعود وغرداية بعد استكمال مصفاة التكرير.

وأوضح المسؤول، أن استهلاك البنزين الخالي من الرصاص سجّل انخفاضا ملحوظا سنة 2024 ليبلغ 3.6 مليون طن. نتيجة التحول المتزايد نحو استخدام سيرغاز. وقد ارتفعت حصة المركبات المستعملة لسيرغاز من4% سنة 2016 إلى 23% حالياً، وقفز حجم الاستهلاك 800 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنوياً.