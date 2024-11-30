نفطال: حوالي 42 ألف عملية دفع إلكتروني شهريا وإطلاق برنامج “ولاء” قريبا

تسجل الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال” حوالي 42 ألف عملية دفع إلكتروني شهريا على مستوى محطات الخدمات، وتتطلع إلى رفع هذا العدد من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني ب”نفطال”، عادل إيوالالان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “عدد عمليات الدفع الإلكتروني. عبر البطاقة البنكية وبطاقة الذهبية على مستوى نفطال يقدر بحوالي 42 ألف عملية شهريا”.

كما أشار إلى أن المؤسسة وبموجب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع بنك الجزائر الخارجي سنة 2022. نجحت في توفير هذه الخدمة على مستوى كل المحطات التابعة لها، وكذا مراكز تحويل السيارات إلى “سيرغاز”. مراكز التشحيم وبيع العجلات المطاطية، بالإضافة إلى قاعات العرض.

وأبرز المسؤول أهمية ملحق هذه الاتفاقية الموقع بين “نفطال” وبنك الجزائر الخارجي في 29 أكتوبر الماضي. بهدف تشجيع أصحاب المحطات التي تعمل تحت شعار “نفطال” (237 محطة ذات تسيير حر و1538 نقطة بيع معتمدة). على اعتماد الدفع الإلكتروني, وذلك عبر تزويدهم بالأجهزة الضرورية، بشرط أن يكون لديهم حساب بنكي لدى بنك الجزائر الخارجي.

نفطال تطلق “برنامج ولاء”

هذا وأكد إيوالالان أن “نفطال” تتطلع للاستفادة من نظام الدفع الإلكتروني الفوري، وكذا الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) عند إطلاقهم. مشيرا إلى أنهما سيساهمان في الرفع من عمليات الدفع الإلكتروني على مستوى محطات الخدمات.

وفي انتظار إطلاق هذين النظامين، تعمل “نفطال” على جملة من المشاريع لتشجيع الزبائن على استخدام الدفع الإلكتروني. على مستوى محطات الخدمات، على غرار العمل على إطلاق “برنامج ولاء”، حيث يجمع الزبون عددا معينا من النقاط. نظير كل عملية دفع الكتروني، مما يمكنه من الحصول على هدية عينية أو خدمة مجانية. على غرار غسل سيارته، حسب المتحدث الذي أكد بأن المشروع في مرحلة “النضج”.

ويرى المسؤول بأن هذا النظام سيساهم في رفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني بمحطات الخدمات. والتي اعتبرها “محتشمة” مقارنة بالعدد الكبير لبطاقات الدفع الإلكتروني التي تناهز 17 مليون بطاقة (البيبنكية والذهبية).

أما بالنسبة للمعاملات عبر بطاقات الدفع المسبق (بطاقة نفطال) لفائدة الشركات، التي أطلقتها “نفطال” في سنة 2017. لفت إيوالالان إلى أن المؤسسة سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024, أزيد من 7ر9 مليون عملية. لتسديد ثمن الخدمات المقترحة.

كما أشار إلى أن عدد زبائن خدمة “بطاقة نفطال” بلغ 19 ألف زبون، مؤكدا أن هذه الخدمة نجحت في تعويض قسيمة. الوقود بنسبة 95 بالمائة، وأن العمل جار لتعميم الخدمة على الشركات والهيئات المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك ولمواكبة هذا التحول، قامت “نفطال” بتوفير التجهيزات الخاصة ب “بطاقة نفطال”، على مستوى المحطات التابعة لها مباشرة “بشكل كلي”. وب85 بالمائة بالنسبة للمحطات الناشطة تحت شعار “نفطال” (مسيرة من طرف خواص)، وهو ما يمثل إجمالا 1980 محطة خدمات، يضيف إيوالالان.

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