نفطال.. كل محطات الوقود مفتوحة 24/24 سا أيام عيد الفطر

أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، اليوم الخميس في بيان لها، أن جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها. ونقاط البيع التابعة لها مفتوحة على مستوى كل القطر خلال يومي عيد الفطر.

كما جاء في البيان، “تعلم نفطال زبائنها الكرام أنه خلال يومي عيد الفطر المبارك”. و”على غرار باقي أيام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها”. التي تكون مفتوحة على مستوى كل القطر الوطني ليلا ونهارا “24سا/24سا”.