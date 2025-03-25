نفطال: محطات الخدمات مفتوحة أيام العيد

أكدت نفطال، أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك وعلى غرار باقي أيام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها.

وحسب بيان للمؤسسة، ستبقى محطات خدمات نفطال مفتوحة 24سا/24سا، على مستوى كل القطر الوطني.

كما أنه بإمكان المستخدمين الحاملين لبطاقة الدفع الإلكتروني (البطاقات البنكية CIB والذهبية) التسديد عبر محطات خدمات نفطال والتي يمكن تحديد موقعها الجغرافي من خلال البحث السريع عبر تطبيق ” نفطال خدمات”، الذي يمكن تحميله عبر منصتي Play Store وApp Store.