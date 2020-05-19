نفطال: محطات الوقود ستفتح يومي العيد عبر كامل التراب الوطني

أكدت الشركة الوطنية لتسويق المنتجات البترولية “نفطال” أن محطات الوقود ستبقى مفتوحة يومي العيد المبارك، كما طمأنت المواطنين بوفرة الوقود.

وأعادت الشركة، في بيان لها نقلته الإذاعة الوطنية، أنه و”خلال يومي عيد الفطر المبارك و على غرار باقي أيام السنة تبقى شبكة محطات الوقود التابعة لنفطال مفتوحة عبر كامل التراب الوطني باستثناء ساعات الحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية”.

وأضافت نفطال أنه سيتم ضمان أدنى الخدمات من أجل تلبية الحاجيات العاجلة و الاستثنائية لاسيما فيما يخص سيارات الاسعاف و مركبات الاسلاك النظامية و كذا المواطنين الذين لديهم رخصة التنقل.

كما اكدت الشركة أن المنتوجات البترولية بجميع أنواعها ستكون متوفرة بشكل واسع عبر كامل شبكتها و مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بها.