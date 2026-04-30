نفطال: هام بخصوص العجلات المطاطية

أعلن الرئيس المدير العام لشركة “نفطال”، جمال شردود، اليوم ، عن اطلاق منصة رقمية متكاملة مخصصة لتسجيل طلبات الزبائن على العجلات المطاطية.

والهدف من هذه المنصة تسهيل عملية الاقتناء بشكل سلس ومنظم وشفاف والقضاء على ظاهرة المضاربة في هذا المجال.

وأوضح شردون حسب بيان نفطال أن اطلاق هذه المنصة يعد “خطوة استراتيجية تعكس توجه نفطال نحو عصرنة خدماتها.

و ستسهم هذه الخطوة في “تحسين متابعة الطلبات والاستجابة لانشغالات المواطنين في آجال معقولة، بما ينسجم مع مسار الرقمنة الذي تنتهجه المؤسسة ويعزز ثقة المستهلك في خدماتها”.

وأضاف شردود ، أن نفطال “تسخر كل مواردها البشرية واللوجستية من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية من العجلات المطاطية”.

كما أن نفطال اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مخطط تموين فعال يرتكز على توفير عجلات من فئة “بريميوم”.

هذه الفئة تجمع بين الجودة والسعر المناسب”، ما سيساهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور.