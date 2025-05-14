نفطال.. 150 منصب عمل مباشر

أعلنت شركة نفطال، عن توفير 150 منصب عمل مباشر من خلال إنجاز مشروعين استراتيجيين بولاية تندوف، يتمثلان في محطة كبرى للخدمات بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، ومستودع ضخم لتخزين وتوزيع المحروقات بمنطقة واد مهية.

وحسب بيان لنفطال يُعتبر المشروعان جزءاً من جهود تعزيز البنية التحتية الطاقوية بالجنوب، بما يتماشى مع توجهات الدولة. الرامية إلى دعم المناطق الحدودية وخلق فرص عمل دائمة لفائدة شباب المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، خلال إشرافه على زيارة ميدانية لمواقع الأشغال. على أن هذه المناصب تدخل في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل.

مشيرا أن محطة الخدمات الجديدة بالمعبر الحدودي ستلعب دوراً محورياً في دعم التبادلات التجارية نحو إفريقيا. فيما سيساهم مركز التخزين في تأمين التزويد المنتظم بالمحروقات وتعزيز الاستقلالية الطاقوية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

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