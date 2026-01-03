نفطال تحذر وتهدد ناقلي الوقود وسيرغاز المتعاقدين معها

أصدرت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” مساء اليوم السبت بيانا هاما ناقلي الوقود وغاز البترول المميع, المتعاقدين معها.

ودعت “نفطال” في بيانها عبر حسابها على فيسبوك إلى الاستئناف الفوري لعملية التموين وتوزيع المنتجات, محذرة من إمكانية فسخ عقودهم والمتابعة القضائية في حال عدم استئناف النشاط.

وفي مراسلة لـ “نفطال” إلى هؤلاء الناقلين أوضحت أنها سجلت “إخلالا بالالتزامات التعاقدية” عقب رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع، إلى جانب توزيع المنتجات، منذ 31 ديسمبر 2025.

كما أكدت “نفطال” أن هذا التوقف تسبب في اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية.

واعتبرت “نفطال” هذا الوضع إخلالا ببنود العقد, وطالبت الناقلين فورا بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وإلا فإنها تحتفظ بحقها في فسخ عقود النقل، وذلك يقع حصريا على مسؤوليتهم.

وأضافت “نفطال” أن فسخ العقود لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين “بسبب أخطائهم”.