نفط: أسعار خام برنت تقارب 84 دولار للبرميل

تحسنت أسعار النفط لتقارب 84 دولار للبرميل اليوم الإثنين مدعمة بإعلان أعضاء في تحالف “أوبك+”. عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها، اعتبارا من شهر ماي المقبل وإلى غاية نهاية العام الجاري. بهدف دعم استقرار أسواق النفط.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بـ 01ر5 بالمائة ليقدر بـ 89ر83 دولار للبرميل بعدما بلغ 86 دولارا للبرميل في الدقائق الأولى من بدء تداولات اليوم الاثنين. معوضا بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك .

وكانت قد أعلنت عدة دول منتجة للنفط، أعضاء في تحالف “أوبك+”، أمس الأحد عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها. اعتبارا من شهر ماي المقبل وإلى غاية نهاية العام الجاري، بهدف دعم استقرار أسواق النفط.

ويتعلق الأمر بالجزائر و العراق والسعودية و الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت و كازاخستان و روسيا.