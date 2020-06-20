نفط: تخفيضات “أوبك+” تدعم الأسعار رغم ضغط كورونا

إرتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع بدعم من إجراءات تخفيض الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركائها، على الرغم من الضغط المستمر لانتشار فيروس كوفيد-19 على السوق.

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 19ر42 دولار, وجرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنتا عند 75ر39 دولارا.

وصعد الخام الأمريكي ب 7ر8 بالمئة هذا الأسبوع في حين زاد برنت ب9 بالمئة.

وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان خلال اجتماع للجنة تابعة لـ”أوبك+” يوم الخميس الماضي بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات.

وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع لكن مخزونات الوقود انخفضت.

وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة “بيكر هيوز”، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي.