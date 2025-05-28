نفط .. خام برنت يتعدى 64 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت,، 47 سنتا لتصل إلى 64.56 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا ليصل إلى 61.38 دولار للبرميل.

ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها, فيما يعرف باسم “أوبك+”اليوم.

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