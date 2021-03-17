نفط: خام برنت يفوق 68 دولارا

شهدت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، إستقرارا رغم التراجع غير المرتقب للمخزونات الأمريكية.

وكذا مخاوف من تراجع الطلب على الخام تزامنا مع ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا.

و شهد خام “برنت” القياسي العالمي ارتفاعا طفيفا بنسبة إلى 68,44 دولارا للبرميل،

فيما ارتفع خام غرب تكساس الى 64,96 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت إنخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وسجلت مخزونات البنزين تراجعا بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر، أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس فيما توقع محللون زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.