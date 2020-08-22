نفط: مجموعة أوبك تحتاج لخفض أكثر من مليون برميل لتعويض الفائض

تحتاج الدول المنتجة للنفط داخل مجموعة أوبك، التي ضخت بما يزيد عن الإمداد المستهدف في الفترة من ماي إلى جوان لخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا لمدة شهرين من أجل التعويض.

وأوردت وكالات الأنباء الأجنبية مستندة الى تقرير داخلي لأوبك، أن مجموعة أوبك الأعضاء الثالثة عشر لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وقوى نفطية أخرى من بينها روسيا، والذين تعهدوا جميعا بتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة بلغت 9,7 مليون برميل يوميا في ماي للقضاء على تخمة هائلة في المعروض بعد أن بددت إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا الطلب على الوقود عالميا.

ومع بدء تعافي الطلب، قلصت المجموعة حجم التخفيضات إلى 7,7 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وأضاف المصدر، أن بعض الدول مثل العراق ونيجيريا أخفقت في الوفاء بتلك الأهداف وتتعرض لضغط من أعضاء آخرين بأوبك، بما في ذلك السعودية أكبر منتج في المنظمة، لتقليص الإنتاج لضمان تعويضها بنهاية سبتمبر عن الإنتاج الزائد منذ الاتفاق على التخفيضات.

و يضيف ذات المصدر مستندا الى تقرير أوبك+ ، أن المقدار الذي تحتاج تلك الدول لخفضه يعادل 2,31 مليون برميل يوميا لمدة شهر.

ويظهر التقرير أن أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط خلال 2020 بواقع 9,1 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، على أن يرتفع الطلب سبعة ملايين برميل يوميا في 2021