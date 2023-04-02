نفقة المطلقات ..الرئيس تبون يأمر بمراجعة مشروع هذا القانون

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد بعدد من القرارات والتعلميات الهامة.

وخلال الإجتماع أمر رئيس الجمهورية بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات. بالإضافة إلى مراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار. وذلك في إطار “مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية.”

وحسب بيان لمجلس الوزراء أمر الرئيس تبون بمراجعة مشروع هذا القانون بهدف “إثرائه أكثر”.مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى صندوق النفقة الخاص بالمطلقات “تحت وصاية وسلطة وزارة العدل”.

وفي ذات الإجتماع أصدر رئيس الجمهورية أوامر بأن يبقى “تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي أيضا من اختصاص وزارة العدل”.

وخصص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الرئيس تبون لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك. ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.