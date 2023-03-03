نفوق آخر أشبال الفهود الآسيوية في العالم

نفق شبل فهد يُدعى “بيروز”، وهو يُعد من أواخر أشبال الفهود الآسيوية في العالم. حسب ما تداولته وسائل إعلام عالمية.

وولد بيروز في ماي العام الماضي، وأصبح رمزا للأمل بالنسبة لآلاف الإيرانيين. خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأن “الفهد بيروز الذي نقل إلى المستشفى البيطري المركزي. الخميس الماضي لإصابته بفشل كلوي، فارق الحياة بعد خضوعه لغسيل كلى”.

وعلّق رئيس المستشفى أميد مرادي على نفوق الفهد بالقول “نشعر بحزن كبير لخسارة ’بيروز‘. ولفشل كل الجهود التي بذلت لإنقاذه”.

وبات “بيروز” فخراً وطنياً منذ ولادته في ماي 2022 داخل ملجأ شرق إيران. وهو نوع معرض لخطر الانقراض بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ومنذ نقله إلى المستشفى عبّر إيرانيون كثر عن تعاطفهم مع الفهد الصغير عبر الشبكات الاجتماعية. وكتب أحدهم على “تويتر”، “بيروز هو مصدر السعادة الوحيد للأمة”.

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