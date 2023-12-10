نفوق آلاف أسماك السردين دون سبب معروف

جرفت الأمواج آلاف أسماك السردين والماكريل إلى شاطئ يزيد طوله عن 800 متر. هذا ما اكتشفه سكان مدينة هاكوداته الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية يوم الخميس 7 ديسمبر، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وعلى الرغم من أن أسباب هذا الحدث لا تزال مجهولة. إلا أن باحثًا يابانيًا من معهد هاكوداته لأبحاث مصايد الأسماك طرح عدة فرضيات. ربما تكون الأسماك قد استنفدت نفسها أولاً في محاولة الهروب من الأنواع الأخرى.

وربما عانوا أيضًا من نقص الأكسجين المرتبط بحركة هذه المجموعة الكبيرة من الأسماك.

وأخيرا، أشار تاكاشي فوجيوكا إلى أن الوقائع حدثت خلال فترة هجرة السردين نحو الجنوب. وأضاف أنه من الممكن أن يكونوا قد دخلوا فجأة إلى المياه الباردة، مما أدى إلى وفاتهم.