نفوق العشرات من رؤوس الماشية بعد تلقيحها ببسكرة

سجل الموالون ببسكرة نفوق العشرات من رؤوس الأغنام، بعد استفادتها من التلقيح، مما أوقعهم في حيرة من أمرهم.

والمفارقة الغريبة أن الأغنام لم تكن تعاني من أي وباء قبل تلقيحها، حسب الموالين.

وقال الموال الحملاوي دربال لتلفزيون النهار، أن أغنامه كانت سليمة، وأحضر لها البيطري من أجل تلقيحها لخوفه من اصابتها بداء الماشية.

لكنه تفاجئ بعد تلقيحها بفترة قصيرة بنفوق العشرات منها، وولادة بعض الأغنام قبل الموعد مما أدى إلى نفوقها أيضا.

وهنا يقبع الموالون في حيرة بين تلقيح أغنامهم ضد الوباء، أو انتظار القدر.

للتذكير يحصد داء الحمى القلاعية وداء المجترات الصغيرة، المئات من رؤوس الماشية منذ شهور ، بمختلف مناطق البلاد.