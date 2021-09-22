نفوق المواشي وقطع للطرقات في عديد الولايات بسبب الأمطار

كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل العديد من التدخلات بسبب التقلبات الجوية. والتساقط الغزير للأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت التدخلات ولايات المدية، تيبازة، تيزي وزو، ميلة، المسيلة ، سطيف وأم البواقي. وتمثلت في إنقاد الأشخاص المحصورين. والقيام بعمليات إمتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات والمنشآت. وإرتفاع وتراكم مياه الأمطار بالطرقات. كما تم تسجيل سقوط بعض الأشجار وبعض إنزلاقات التربة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

ففي ولاية أم البواقي تم تسجيل نفوق 40 رأس من الماشية ببلدية عين كرشة جرفتهم مياه واد الشبكة، كما تم القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار داخل 3 منازل ببلدية هنشير. وفي ولاية ميلة تم تسجيل إنهيار جدار على سيارتين مركونتين بحي 500 مسكن دون خسائر بشرية. بالإضافة إلى إنقـاذ شخص كان على متن سيارة جرفتها مياه الواد بمشتة بوسلام.

وفي لايـة المسيلة تم القيام بعملية إمتصاص مياه أمطار بمدخل عمارات حي 50 مسكن. وانقاذ شخصين على متن جرار وشاحنة على اثر ارتفاع منسوب مياه واد الخلوة وفي بلدية الشلال تم اخراج سيارة عالقة على مستوى الطريق الوطني رقم 45 دون خسائر.