نفوق دلفين على الواجهة البحرية صلامندر بمستغانم

تلقت مديرية البيئة لولاية مستغانم، صبيحة اليوم الخميس بلاغًا يفيد بنفوق دلفين على مستوى الواجهة البحرية صلامندر ببلدية مستغانم. لتتنقل على الفور المصالح المختصة إلى عين المكان للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد الفحص الميداني، تبيّن أن الأمر يتعلق بدلفين من نوع الدلفين الأزرق والأبيض

(Stenella coeruleoalba)، من جنس ذكر، يبلغ طوله حوالي 180 سم، ووزنه التقديري نحو 200 كلغ. وقد وُجد في حالة غير متعفنة. مع تسجيل بعض الخدوش السطحية التي يُرجّح أنها ناتجة عن اصطدام بالصخور.

وبالاستناد إلى نتائج المعاينة والظروف المناخية السائدة، يُرجّح أن يكون سبب النفوق مرتبطًا بالاضطرابات الجوية والتقلبات المناخية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها. تم التكفل بجثة الدلفين وتوجيهها إلى مركز الردم التقني بالحشم، ببلدية صيادة. من أجل دفنها وتجييرها قبل الردم، حفاظًا على الصحة العمومية والبيئة.

وقد جرت العملية بحضور ومشاركة عدة هيئات، من بينها:شرطة البيئة والعمران

الحماية المدنية (وحدة الإسعافات البحرية).مديرية الصيد البحري وتربية المائياتمديرية الصحة والنظافة والبيئة لبلدية مستغانم،المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني و مؤسسة “مستغانم نظيفة”.

وتؤكد مديرية البيئة مواصلة جهودها في مراقبة الوضع البيئي والتدخل السريع عند تسجيل. أي حوادث تمس الحياة البحرية أو الصحة العمومية.