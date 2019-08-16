نفوق شبلين بحديقة الحامة بعد إصابتهما بمرض “بارفوفيروس” الخطير

عرفت حديقة التجارب بالحامة نفوق شبلين من فصيلة الأسود الإفريقية يبلغان من العمر 5 أشهر بعد إصابتهما بمرض بارفوفيروس الخطير.

وأكدت الطبيبة البيطرية بحديقة الحامة خوشان نزهة “لـوأج”، أن نفوق الشبلين جاء بعد إصابتهما بفيروس “بارفوفيروس”.

وأضافت البيطرية أن هذا المرض يصيب الجهاز الهضمي ما أدى إلى عدم إكتمال مناعتهما للتصدي لهذا النوع من الفيروسات الخطيرة.

وأبرزت الطبيبة أن ضعف المناعة راجع إلى امتناع اللبؤة الأم من إرضاعهما طبيعيا حيث تم اللجوء إلى الرضاعة الإصطناعية.

خاصة وأن الطاقم الطبي تكفل بها 24 سا على 24 سا وهو ما أثر على جهاز المناعة لديهما.

وأشارت الطبيبة أنه بعد نفوق الشبلين تم إرسال عينات للمخبر المرجعي باستور.

وأكد معهد باستور، أن سبب نفوقهما راجع إلى الإصابة بفيروس بارفوفيروس الخطير الذي يؤدي عادة إلى نفوق الحيوانات دون 6 أشهر.

خاصة وأن الفيروس يصيب مختلف الحيوانات وليس الأسود فقط وذلك راجع إلى عدم وجود المناعة الكافية لديهم.

وأضافت الطبيبة أنه بالرغم من إتخاذ كل الإجراءات الطبية للتكفل الجيد بحالة الشبلين ووضعهما تحت الرقابة الطبية الصارمة.

فقد سجل نفوق الشبل الأول في 29 جويلية والثاني في 5 أوت الفارط بعد إصابته بالعدوى.

للتذكير فقد سبق لفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي استرجاع الشبلين سالفي الذكر بعد أن تعرضا للسرقة في 13 جوان الفارط على مستوى العيادة الطبية بذات الحديقة

لتتمكن ذات المصالح في ظرف وجيز من تفكيك الشبكة وتقديمهم أمام الجهات القضائية.