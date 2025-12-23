نفوق ضبع مخطط في الشلف

تدخلت المصالح المختصة بإقليم الغابات ببلدية أبو الحسن، التابعة لمقاطعة الغابات تنس بمحافظة الغابات لولاية الشلف، عقب ورود معلومات تفيد بوجود حيوان بري نافق بالمدخل الشرقي للبلدية.

وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام والاتصال، فقد تنقل أعوان الغابات إلى عين المكان. أين تبين أن الأمر يتعلق بحيوان بري من نوع الضبع المخطط، كان ميتا بمحاذاة الطريق الولائي رقم 44.

وتمت العملية، بمشاركة لجنة ميدانية ضمت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية. حيث جرى تأمين الموقع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية و الوقائية المعمول بها. تفاديا لأي مخاطر محتملة على صحة المواطنين أو مستعملي الطريق.

وأضاف ذات البيان أنه تم القيام بعملية الردم وفق الشروط البيئية المعتمدة، مع احترام قواعد السلامة والحفاظ على المحيط. في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الغابات وباقي الهيئات المعنية من أجل حماية البيئة والتعامل السريع والمسؤول مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وأكدت محافظة الغابات لولاية الشلف حرصها الدائم على التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية و الهيئات المحلية. داعية المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالات مماثلة. حفاظا على السلامة العامة والتوازن البيئي.