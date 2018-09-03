نفوق عدد كبير من الأسماك بسد وادي خلفون بأولاد ميمون بتلمسان

وقفت النهار على كارثة بيئية، وهي نفوق عدد كبير من الأسماك بسد وادي خلفون باولاد ميمون شرق ولاية تلمسان.

وتمّ اكتشاف الكارثة أثناء قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاد ميمون بدورية عبر الاقليم.

و بالضبط بسد وادي خلفون قربة منطقة سيدي الصوفي و الواقع بالخرجة الشمالية الغربية اقليم اولاد ميمون.

حيث يتربع على مساحة تقدر بحوالي 1.5هكتار.أين تمت معاينة نفوق كمية كبيرة من الأسماك المتواجدة في السد. وحسب مصادر النهار، فإن عناصر الدرك أخذت عينات من مياه السد وتم ارسالها الى مخبر بوشاوي بالعاصمة.

في انتظار ما ستسفر عنه النتائج.

من جهتم أكد بعض الفلاحين بالمنطقة أن مياه السد أصبحت ملوثة و غير صالحة للسقي.