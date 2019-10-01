نفوق ناقتين بسبب سور لسوناطراك يثير غضب الموالين في ورقلة

أثارت حادثة نفوق ناقتين، علقتا على مستوى سور حديدي لمبنى تابع لشركة سوناطراك في ورقلة غضب الشارع المحلي، وخصوصا الموالين في ورقلة.

وكشفت صور جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كيف علقت ناقتين، قبل نفوقهما، بسبب السور الحديدي.

وتُظهر الصور المنشورة كيف علقت الناقتين من عنقيهما، بين أعمدة السور الحديدية، الذي يحيط بمقر منشأة لسوناطراك في منطقة قاسي العقرب.

وإثر تلك الحادثة، طالب الموالون من الشركات البترولية أخذ احتياطات وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، والحفاظ على الثروة الحيوانية الصحراوية.