نفوق 12 رأس من الماشية بسبب طاعون المجترات الصغيرة بمنطقة مرمان بالبليدة

تسبب طاعون المجترات إبادة الثروة الحيوانية في عدة ولايات بالجزائر.

حيث تم تسجيل أول حالة منذ ظهور هذا المرض بمنطقة مرمان بالبليدة بعد نفوق 12 رأس ماشية.

كما تم تسجيل حالة أخرى بمنطقة قرواو الواقعة شرق ولاية البليدة ونفوق 6 رؤوس ماشية .

و كشف مدير الفلاحة لولاية البليدة، من خلال اتصال هاتفي” بالنهار” أن حالة التي تم تسجيلها بمنطقة مرمان تعود إلى شخص قام بنقل الخرفان من ولاية المسيلة إلى البليدة ووضعها في إسطبل.

موضحا، أن التحاليل لم تثبت بعد إصابتهم بمرض طاعون المجترات الصغيرات.

وعن الحالة التي تم تسجيلها بمنطقة قرواو كشف ذات المتحدث، أن القضية لا علاقة لها بمرض الطاعون.

وأن التحاليل ستكشف طبيعة وسبب نفوق الماشية.

مؤكدا، أن فريق من يياطرة تابع للمديرية يقوم بتفقد الماشية عبر مناطق التي تربى فيها الأغنام.