نفوق 233 خروف وإشتباه إصابتها بالحمى القلاعية أوطاعون المجترات في غليزان

سجلت مفتشية البيطرة لولاية غليزان نفوق 233 خروف من الماشية خلال الأيام القليلة الماضية والتي يشتبه إصابتها بالحمى القلاعية أوطاعون المجترات الصغيرة وذلك خلال معاينة قامت بها لما يقارب 3 الاف راس من الماشية والمعز بـ9 بلديات عبر الولاية.

حيث تم اخذ 59 عينة من المواشي المصابة لتاكيد إصابتهابالمرض

وتقع هذه المستثمرات التي نفقت بها المواشي المذكورة ببلديات أولاد يعيش وووادي ارهيو و الولجة ولحلاف ووادي جمعة وعمي موسى و بلعسل و سيدي امحمد بن عودة و غليزان.

و قد تنقلت المصالح البيطرية إلى المستثمرات المذكورة أين تم اقتطاع عينات من المواشي الهالكة وتحويلها نحو المخبر البيطري بولاية مستغانم لتحليلها.

إضافة إلى عزل القطيع المشتبه بها و دعوة المربين بالقيام بعمليات تطهير واسعة تجنبا لحالات أخرى من النفوق.

وفي إنتظار نتائج التحاليل المخبرية التي تكشف عن وجود حالات مؤكدة مصابة بداء الحمى القلاعية من عدمها، تم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من منع تنقل المواشي والأبقار وغلق أسواق المواشي عبر تراب الولاية لفترة محددة بقرار من والي الولاية.