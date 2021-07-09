نفوق 25 كبش بعد تسميمهم من طرف مجهولين في سوق الدويرة

أقدم اشخاص مجهولون بتسميم 25 كبش عن طريق سكب مواد سامة في حوض الماء الذي كانوا يشربون منه في سوق الدويرة.

وحسب فيديو تناقله مواقع التواصل الإجتماعي، فلقد أظهر نفوق 25 كبش جراء هذا العمل الشنيع قبل 11 يوم فقط من عيد الأضحى المبارك.

وأكد صاحب الكباش في تصريحات لقناة النهار، بأنه حائر من أين جاء هذا التسمم خصوصا بأنه جلب العلف معه، ليرجع هذا الأخير سبب هذا التسمم للماء، حيث بدأت الكباش بالسقوط مباشرة بعد أن اعطاها الماء، مضيفا بأنه كان عدة أشخاص حول مكان تواجد الكباش وربما قام أحدهم برمي شيء داخل الماء.