نفوق 30 ألف دجاجة بسبب وباء مجهول في “الرصفة” بسطيف!

إرسال عيّنات إلى مخبر الصحة الحيوانية في قسنطينة لتحديد نوع المرض

نفقت، خلال اليومين الأخيرين، قرابة 30 ألف دجاجة لإنتاج البيض في بلدية “الرصفة” الواقعة جنوب ولاية سطيف، حسب تصريحات صاحب المدجنة.

وأكدت مصادر مقربة من صاحب المدجنة، أن هذا العدد من الدجاج نفق في ثلاث مداجن بقرية “رزاقة” خلال أربعة أيام متتالية، حيث قام صاحبها بدفنها وحرقها، وبعد قام بإبلاغ مصالح البلدية التي تنقلت إلى عين المكان ومعاينة هذه المدجنة والدجاج النافق في المرة الأخيرة، بعد أن تكتم في البداية، أحصى مكتب حفظ الصحة للبلدية، حسب تصريحه لـ “النهار”، وبالتنسيق مع مفش الصحة الحيوانية بفرع الفلاحة لـ”صالح باي” وعناصر من فرقة الدرك الوطني، 4000 دجاجة نفقت خلال اليومين الأخيرين، بعد معاينة هذه المداجن، لأسباب يرجح أنها بسبب مرض فيروسي خطير، حيث تم حفر حفرة كبيرة ونقل هذا الدجاج النافق ودفنه بعد رشه بمادة “الجير”، وبعد ذلك تغطيته بالتراب لمنع انتشار الفيروس المتسبب في نفوق هذه الدواجن، كما تم إرسال عينات من هذا الدجاج النافق إلى مخبر الصحة الحيوانية في قسنيطنة لإجراء بعض التحاليل وتحديد نوع الفيروس والمرض الذي أصاب هذه الدواجن وتسبب في نفوقها، وهذا لأخذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الوباء، قبل أن ينتقل إلى باقي المداجن وإلى كل مناطق الولاية.

من جهتها، أكدت نفس المصادر، أن صاحب المداجن، صرح بأن عدد الدجاج الذي نفق له هو 30 ألف دجاجة لإنتاج البيض، وكلفته خسائر كبيرة تعدّ بأكثر من مليار ونصف سنتيم.

ويتخوف سكان البلدية والمناطق المجاورة بعد سماعهم لهذا الخبر، من وصول هذا الوباء إلى مداجنهم.

من جهة أخرى، فإن هذه الواقعة أحدث حالة من الطوارئ لدى الجهات المختصة والمعنية بالقضية، وفي انتظار ظهور نتائج التحاليل، تبقى الحيطة والحذر واجبة إلى غاية تحديد نوع الوباء، ومن ثمة تحديد الإجراءات اللازمة لمحاربته.