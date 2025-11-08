نفوق 8500 صوص إثر حريق بيوت بلاستيكية بالشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة هذا اليوم، لأجل اخماد حريق اندلع في اثنين من البيوت البلاستيكية لتربية الدواجن ببقعة النخلة ببلدية حرشون في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أسفر الحريق عن هلاك حوالي 8500 صوص.

فيما تمكنت الفرقة المتدخلة من إخماد الحريق قبل انتشاره إلى بيت بلاستيكي آخر. وتم إنقاذ حوالي 4500 صوص.

هذا وتبقى الأسباب الحقيقية للحريق مجهولة، حيث تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة.