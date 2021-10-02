نقابات التربية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية التصعيد بسبب الحجم الساعي والقدرة الشرائية

أكد، تكتل نقابات التربية، اليوم السبت، التمسك والتأكيد على كل المطالب المرفوعة للوزارة الوصية، وعلى رأسها القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور.

وحسب، البيان الذي يحوز موقع النهار “أونلاين” على نسخة منه، فإن نقابات التربية المتكتلة تؤكد على المطالب بما فيها إسترجاع التقاعد المسبق دون شرط السن، بالإضافة إلى مراجعة البرامج والمناهج.

وأورد ذات البيان، أن نقابات التربية تحمل الوزارة ومن ورائها الحكومة المسؤولية الكاملة، مطالبين إياها بضرورة الإسراع في التكفل بالمطالب والملفات المرفوعة.

وفي ختام البيان، دعت النقابات المتكتلة، الأسرة التربوية، للإستعداد لمواصلة النضال لتحقيق كل المطالب، وعلى رأسها القدرة الشرائية، والتي ستحدد طبيعته خلال الإجتماع المقبل من خلال الرجوع للقواعد النقابية.

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