نقابات التربية تطالب السلطات بتوفير الإمكانيات المادية الأساسية لمواجهة كورونا

طالبت نقابات التربية السلطات لتوفير الإمكانيات المادية الأساسية لضمان إستمرار العملية التربوية.

عقدت سبع نقابات تربوية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، يوم امس الخميس، إجتماعا بخصوص تداعيات فيروس كورونا على قطاع التربية.

ودعت النقابات، في بيان لها، السلطات العمومية إلى العمل لتحسين الأوضاع في القريب العاجل، وذلك عن طريق توفير الإمكانيات المادية الأساسية لإستمرار العملية التربوية بضمان حماية حياة المعلمين والأساتذة.

وأوضحت نقابات التربية أن بتحقيق ذلك “سنكون ملزمين بتحمل مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية في حماية المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع وتلاميذته والتي على رأسها الحق في العمل في ظروف صحية ملائمة عن طريق كل الطرق المتاحة قانونيا”.

بيان النقابات جاء بعد تشخيص للوضعية الحالية للقطاع، والذي اسفر عن نقص فادح للإمكانيات في الميدان.

واقترحت النقابات بعض من الاجراءات المطلوب اتخاذها من طرف السلطات تفاديا للكارثة، منها تخصيص غلاف مالي “بعنوان مكافحة كورونا” يصرف جزء منه بعرض توفير الامكانيات للقطاع.