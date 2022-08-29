نقابات التربية تقترح العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج

اقترحت نقابات التربية، اليوم الاثنين، العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج.

وقد اجتمع وزير التربية الوطنية، محمد بلعابد، مع الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حول الدخول المدرسي المقبل.

وبهذا الخصوص قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة خيار، في تصريح لـ “النهار”، إنه خلال اجتماعهم مع وزير التربية. تم التطرق إلى عديد المواضيع مثل ثقل المحفظة المدرسية، العودة الى نظام التدريس العادي، إدراج الانجليزية في المرحلة الابتدائية.

وقالت إنه تم اقتراح العودة الى التدريس بالنظام العادي، إلا أن هذا القرار يعود إلى اللجنة العلمية.

وفيما يخص ثقل المحفظة المدرسية قالت “لأول مرة أخذت وزارة التربية الوطنية موضوع ثقل المحفظة المدرسية بجدية”.

وأضافت أنه تم إسداء تعليمات من طرف الوزارة لتزويد كل المؤسسات المدرسية بالأدراج. حتى تخفف عن التلميذ ثقل المحفظة المدرسية.

أما الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. فقد أكد رئيسه حميد سعدي أنه تم الاقتراح على وزير التربية العودة الى نظام التدريس العادي.

وبالنسبة لتدريس الانجليزية قال “عندما اتخذ رئيس الجمهورية قرار ادراج اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية. كانت الأمور مدروسة والمناهح محضرة”.

وبخصوص ثقل المحفظة المدرسية قال إنه سيتم استخدام الادراج في المؤسسات التربوية.

وستسلم نسخة من الكتاب المدرسي مجانا الى التلميذ حيث سيستخدمها في القسم. أما النسخة التي يقوم أولياء التلاميذ بشرائها فسيستخدمها الطفل في البيت لمراجعة الدروس.

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