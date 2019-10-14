نقابات الصحة بالوادي في اضراب مفتوح

دخل الكادر الطبي في مؤسسة بشير بن ناصر للأم والطفل في اضراب مفتوح، تنديدا بواقع العمل.

وطالب المحتجون بتحسين واقع العمل، من أجل حماية العمال، وكذا المرضى .

وطالب الكادر الطبي بتوفير ابسط ضروريات العمل، في ظل ممارسة المهام بمصلحات آيلة للسقوط في أي لحظة.

كما لا يمكنها أن تقدم العلاج للمرضى الوافدين بحكم طبيعة الجدران والمرفق الذي انجز من الفترة الاستعمارية .

وأكد البيان أن الاضراب يدخل في اطار حماية الموظفين والممرضين والاطباء والقابلات من تبعات تراكم الواقع المرزي، خاصة انه تم تحميل زملاءهم حريق دار الولادة ويقبعون في الحبس المؤقت في ذنب خارج عن ارادتهم .

فيما تتواصل معاناتهم في ظل عدم وضع حلول ترقيعية او جذرية لانهاء الواقع المتردي بعد حادثة حريق 8 رضع .