نقابات الصحة تصدر بيانا حول حادثة محرقة مستشفى الوادي وتطالب بالإفراج المؤقت عن الموقوفين

أصدرت نقابات الصحة بيانا حول حادثة وفاة 8 أطفال حرقا بمستشفى الوادي والزجّ بالعمال في السجن.

وتمثلت النقابات في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الجزائرية للشبه الطبي، النقابة الوطنية للممارسين الصحة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.

ودعت النقابات في نفس البيان، جميع العمال للوقوف وقفة تضامنية مع العمال الذين تم الزج بهم في السجن.

كما طالبت بالإسراع في التحقيق لإعطاء كل ذي حق حقه، والإفراج المؤقت عن كل المتهمين ووضعهم تحت الرقابة القضائية إلى حين ظهور نتائج التحقيق.

كما طالبت النقابات بضرورة توفير الحماية لجميع عمال المصالح الذين أصبحوا عرضة للتهديد مما أعاق التقديم الحسن للعمل.

وتعيين رجال الأمن داخل المؤسسة حفاظا على ممتلكات الدولة، خاصة وأن ظروف الأمن والسلامة غير متوفرة.

وأشارت المنظمة إلى النقص الفادح في الأطباء بكل رتبهم والممرضين وعمال الأمن والصيانة والوقاية.