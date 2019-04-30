نقابات الصحة تعتزم إنشاء فيدرالية مستقلة

أعلنت خمس نقابات في قطاع الصحة نيتها في التكتل مستقبلا، في اطار “فيدرالية مستقلة” للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لكل موظفي الصحة.

وذلك خلال ندوة صحفية عقدها ممثلو النقابات المستقلة، الممثلة للأخصائيين الجامعيين، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل.

وتأتي هذه الرغبة الملحة من أجل المساهمة الفعلية في تحسين واقع القطاع الذي يعاني من عدة نقائص.

حيث أكد ممثلوا النقابات المستقلة أنه من غير المعقول، إبعاد المختصين والمعنيين وعدم اشراكهم في الإصلاحات، التي تقوم بها السلطات.

منتقدين بالمناسبة قانون الصحة الجديد (المصادق عليه في أفريل 2018)، والذي لا يزال يراوح أدراجه.

وكذلك المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي تحول الى مجرد “شعارات”.