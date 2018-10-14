نقابات الوظيف العمومي تطالب بمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور

طالبت الحكومة بإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي

نقابات التربية تشرع في تنظيم احتجاجات بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطن

دعت نقابات الوظيف العمومي المشكلة للتكتل النقابي من الحكومة، إلى المعالجة الفورية لأجور العمال التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية، بعد الزيادات التي شهدتها فواتير الغاز والكهراباء وكذا الوقود، وكذا إعادة النظر في شبكة الضمان الاجتماعي التي لا تتماشى مع طبيعة الأجور، مع رفض رفع عدد المشتركين الاقتصاديين.

وقال المختص بودربة نور الدين، خلال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه، أمس، من طرف «الكناباسبت»، بأن تنظيم وتحسين الضمان الاجتماعي يعتبر من بين أهم الخطى نحو وضع العامل في حماية اجتماعية تكفل له كل الحقوق.

كما تحدث بإسهاب عن سياسة الأجور التي تمثل فقط 18 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يفسر القدرة الشرائية الهشة التي يعاني منها العمال في مختلف القطاعات، وهو ما يفسر الاحتجاجات الدورية لهؤلاء العمال كل موسم اجتماعي.

وأضاف المتحدث، أن هذه الأرقام لا تعكس المعطيات الحقيقية المعمول بها دوليا، حيث أن الفرد يتقاضى راتبا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدر بـ50 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 35 من المائة في المغرب وتونس، فيما تنفق الجزائر أقل من 10 من ميزانية الدولة على الصحة، مقابل 13 في الأردن وتونس وأكثر من 17 في إيران وكوبا، وهي تخصص أقل من 0.01 دولار للفرد في البحوث الطبية مقابل 0.19 دولار ساكن في تونس، و0.31 دولار في المغرب و3.72 دولار في الأردن.

من جهة أخرى، انتقد المتحدث تشميع الجمعيات النشاطة في محتلف المجالات، حيث تم تشميع 40 ألف جمعية منذ صدور قانون الجمعيات الجديد حسب المتحدث، جهة أخرى، طالبت نقابات التربية من الوزارة برفع طلب إلى الحكومة من أجل تحسبين الأجور التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار والزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء والغاز والوقود.

وفي هذا الصدد، قال المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية «اسانتيو»، إن مطلب رفع الأجور يعتبر مطلبا ضروريا في الوقت الراهن، وعلى الوزارة أن تنظر للوضع قبل اشتعال فتيل الاحتجاجات التي بدأت تطفو للسطح، من خلال إقدام بعض النقابات على القيام باحتجاجات بداية من 23 من الشهر الجاري.