نقابات 8 مؤسسات بقطاع الموارد المائية تطالب بزيادات تصل لـ6500 دينار في الأجور

طالبت نقابات عمال 8 مؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بزيادات في الأجور والمنح تصل لـ6500 دينار جزائري.

وحسب محضر الإجتماع الذي تم عقده يوم 19 نوفمبر بمقر الفديرالية الوطنية لعمال الري والأشغال العمومية بحضور الأمناء العامين للنقابات، فقد تم المطالبة بزيادات مختلفة في أجور العمال.

وحسب الوثيقة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن الزيادات في أجور العمال المطالب بها جاءت بناءً على اتفاقية مؤسسة الجزائرية للمياه.

ونص المحضر على المطالبة باستفادة العمال المصنفين من الدرجة 7 إلى الدرجة 14 من زيادات تصل لـ6500 دينار.

أما العمال المصنفين من فئة 15 إلى 19 نصت المطالب على استفادتهم من زيادات بـ5500 دينار.

أما العمال من فئة 20 فنصت الإتفاقية على إستفادتهم من زيادات بـ4 ألاف دينار جزائري.

وتم من خلال الإتفاقية تم التفاهم على زيادة في علاوة الأقدمية من 80 بالمائة إلى 90 بالمائة.

كما تم الإمضاء على زيادة بـ420 دينار في منحة الإطعام،كما تم تحديد منحة المرأة الماكثة بالبيت بـ4 ألاف دينار جزائري.

وحسب محضر الإجتماع، فإن عمال المؤسسات المعنية هم كل من مؤسسة سيال، مؤسسة الجزائرية للمياه ، الديوان الوطني للتطهير،الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

كما أمضى على المحضر أيضا ممثلو عمال الوكالة الوطنية للتسيير المدمج، مؤسسة سياو ،مؤسسة سيور، والوكالة الوطنية للموارد المائية.