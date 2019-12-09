نقابة الأطباء العامين بفرنسا تلتحق بالإضراب ابتداءً من 14 ديسمبر

صوتت الجمعية العامة للإتحاد الفرنسي للأطباء العامين، بالإجماع على إغلاق العيادات صباح يوم السبت القادم.

وعنونت جريدة”لوفيغارو” الفرنسية ، الخبر في موقعها بـ “دعوة الأطباء العامون للإغلاق صباح يوم السبت كدليل على الإحتجاج”.

وجاء في بيان النقابة، أنّ هذه المسؤولية الجديدة تزداد صعوبة في افتراض أنّ الممارسين العامين أقل.

وأنّ توزيع الاطباء الإقليمي ليس متجانساً، ويضيف أنّه لا توجد وسائل متاحة للتنظيم”.

في إشارة، إلى توعية الحكومة الفرنسية بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم يعد الأطباء العامون قادرين على تحمل استمرارية الرعاية.

في حين أعرب وزير الصحة الفرنسي عن رغبته في الإعتماد عليهم من أجل تخفيف عبئ خدمات المستشفى.