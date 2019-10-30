نقابة البنوك العمومية تهدد بالدخول في إضراب يوم 10 نوفمبر

هددت نقابة البنوك العمومية الدخول في إضراب وطني يوم الأحد 10 من نوفمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي بقيت نتائجها عالقة.

وقال الأمناء العامون لنقابة البنوك العمومية ،اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه تقرر تنظيم يوما احتجاجيا بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر.

وأشار البيان أن قرار دخول البنوك في الإضراب جاء لعدم التجاوب بالتطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال.

وأوضح ذات البيان أن الأمناء العامون يعتبرون ذلك انقطاعا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنوه دائما لتفادي كل ما هو سلبي.

وأضاف البيان أنه تقرر في حالة عدم التجاوب سيتم استعمال كل الآليات المتاحة في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية.

مؤكدا في السياق ذاته ان أبواب الحوار للشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات تبقى مفتوحة.