نقابة الزوايا الأشراف تتهم “الملتحي” الذي رفض مصافحة بن غبريت بـ”المتشدد”

شنت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر هجوما لاذعا على “الملتحي” الذي رفض مصافحة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم أمس السبت.

وإعتبرت النقابة في منشور لها عبر الفايسبوك، أن هذا الفعل هو إهانة للشخص نفسه وللدين الإسلامي، و أن هذه الأمور منافية للدين الحنيف.

وأضافت -النقابة- إن اللوم على من إستدعى هذا الرجل للحفل الذي حضرته الوزيرة، وليس على “الملتحي”.

وطالبت النقابة من بن غبريت عدم إستدعاء مثل هكذا أشخاص في المواعيد القادمة.

ووثق مقطع فيديو تجنب شاب ملتحي مصافحة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وذلك أثناء تسليمه جائزة.