نقابة الصحة العمومية تشيد بقانون حماية الأطقم الطبية

وصفت نقابة الصحة العمومية، قانون حماية الأطقم الطبية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خلال مقابلته الإعلامية أمس الأحد، بالمهم.

هذا قال رئيس النقابة إلياس مرابط، أن “قرار رئيس الجمهورية، مهم وتلقيانه كمهنين أولا وكأطباء ، وكشريك اجتماعي”.

وأضاف مرابط أن ” الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية وهو مشكور، تسموا إلى التطلعات العالية إلى مستوى التكفل الذي كنا ننتظره على المستوى القانوني”.

كما أشار ذات المتحدث، أن هذا القانون يصب في إطار تفعيل هذه الإجراءات على المدى القريب، والآن يوجد العديد من الأسلاك الأمنية المتمثلة في رجال الأمن على مستوى الوحدات الصحية عبر التراب الوطني،

وبحضور (24/24 سا) ، والآن نحن نعمل على التوعية ثم التوعية من أجل رفع الحس المدني ،وتعاطي المواطن بأكثر مسؤولية “.