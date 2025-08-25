نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 4 صحفيين.. الاحتلال يمارس حربا على الإعلام الحر

ارتقى 14 شهيدا منهم 4 شهداء من الصحفيين في قصف صهيوني على مجمع ناصر الطبي في غزة فلسطين.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أربعة من “خيرة فرسان الكلمة” الذين استهدفوا بدم بارد أثناء تأدية رسالتهم المهنية والإنسانية.

وقالت النقابة، إن هذه الجريمة النكراء تمثل تصعيدا خطيرا في استهداف الصحفيين الفلسطينيين. بشكل مباشر ومتعمد. تابعة “هذه الجريمة تؤكد بلا أدنى شك أن الاحتلال يمارس حربا مفتوحة على الإعلام الحر”.

وحملت النقابة، “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ونطالب بمحاسبة قادته كمجرمي حرب”. كما دعت المؤسسات الإعلامية الدولية إلى كسر صمتها والتحرك العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يستهدفون يوميا في الميدان.