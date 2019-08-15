نقابة الصيادلة تتهم مستوردين بخلق ندرة في أدوية الأطفال ومرضى السرطان

تعرف الصيدليات في الجزائر ندرة في الأدوية الموجّهة للأطفال ومرضى السّرطان.

وقال كريم مرغمي نائب رئيس الجمعية الوطنية للصيادلة الخواص إن قائمة الأدوية المفقودة تشمل تلك الموجهة للأطفال مثل “داكتا راجالبيتال”.

كما سُجل أيضا ندرة المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب على شكل حقن، إضافة إلى بعض أدوية الأمراض النفسية مثل “اللوزينو”.

وحسب نفس المتحدث، فإن الصيدليات تعاني من ندرة في الأدوية الموجّهة لمعالجة مرضى السرطان .

واتّهم مرغمي الذي يعدّ أيضا عضوا بلجنة اليقظة بوزارة الصحة، مستوردين وموزعين باحتكار الكميات المستوردة ممّا تسبب في خلق النّدرة.

وتحاول نقابة الصيادلة الخواص حسب ذات المتحدث، معالجة المشكل بحلول استعجاليه على رأسها السّماح للصيدليات بالتزود مباشرة من المنتجين .