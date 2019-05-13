نقابة الصيادلة تدعو المصالح المعنية بحماية الصيدلي من المدمنين على المؤثرات العقلية

طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص من الوزارات والمصالح المعنية لإتخاذ إجراءات عاجلة تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف آمنة.

وحسب بيان لذات النقابة فقد دعت للتحرك من أجل منع تعرضهم لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية .

وجاء في البيان اليوم الإثنين،أن “هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الإعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية

و حالة اللاأمن ومن الفراغ القانوني لعدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات.

وأشارت النقابة أنها “ستلجأ الى تنظيم يوم إحتجاجي أمام وزارة العدل في 20 ماي المقبل ثم إضراب عام

على المستوى الوطني يوم 29 من نفس الشهر متبوعا بالتخلي النهائي عن بيع المؤثرات العقلية .

وطالبت النقابة من جهة أخرى “بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية

مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف هذه المواد وذلك إحتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة”.

كما شددت من جهة أخرى على “عدم محاكمة ومقاضاة أي صيدلي إلا بعد اجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها

وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أومصدر معتمد أوهيئة مهنية معتمدة ممثلة للصيادلة” و “عدم متابعة أو إدانة أي

صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية رسمية كمؤثرات عقلية “.